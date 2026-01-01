images
images
images
images
images
Meike S35 Prime 75mm T2.1 II EF объектив
Артикул: MTG-3795

Meike S35 Prime 75mm T2.1 II EF объектив. Объектив в серии высококачественных кинообъективов Super35. Линзы с мультипросветлением гарантируют потрясающую четкость кадра с минимумом искажений. Подходит для съёмки в 6K. Байонет EF (Canon). Для матриц Super35/APS-C.

Описание

Прочный алюминиевый корпус имеет уже встроенные зубчатые кольца 0.8mm Mod для работы с приводами на диафрагме и фокусе. На корпусе предусмотрены деления в мм и дюймах.

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Super35/APS-C
  • Фокусное расстояние 75 мм
  • Конструкция 13 элементов в 11 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.1
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 13 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 700 мм
  • Угол зрения диагональ 23.9°
  • Угол зрения вертикаль 14.6°
  • Угол зрения горизонталь 19°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 85.5 × 85.5 × 106.5 мм
  • Вес 940 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера