Meike S35 Prime 12mm T2.5 PL-mount объектив
Артикул: MTG-3777

Meike S35 Prime 12mm T2.5 PL-mount объектив. Сверхширокоугольный кинообъектив с фокусным расстоянием 12мм. Благодаря повышенному коэффициенту пропускания и эффективному подавлению рассеянного света объектив является компактным и прочным, но при этом достаточно легким для беспрепятственной съемки высококачественных изображений. Байонет PL-mount (ARRI).

Имеет прочную конструкцию с уже установленными зубчатыми кольцами М0.8 для работы с приводом Follow Focus. Угол вращения кольца фокуса 270°.

Характеристики:

  • Байонет объектива PL-mount (ARRI)
  • Покрытие матрицы Super35/APS-C
  • Фокусное расстояние 12 мм
  • Конструкция 17 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.5
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 200 мм
  • Угол зрения диагональ 104.5°
  • Угол зрения вертикаль 61.1°
  • Угол зрения горизонталь 97.1°
  • Диаметр резьбы на объективе 86 мм
  • Габариты 85.5 × 85.5 × 111 мм
  • Вес 880 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
LED-панели Fotokvant. Большой профессиональный обзор осветителей
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
