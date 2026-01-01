Meike FF Prime 50mm T2.1 EF объектив
Артикул: MTG-3749

Meike FF Prime 50mm T2.1 EF объектив. Кинообъектив с установленными зубчатыми кольцами 0.8 MOD для регулировки диафрагмы и фокуса при помощи привода. Байонет EF (Canon), тип матрицы Fullframe.

Описание

Модель разработана для полнокадровых камер, имеет 11 лепестков диафрагмы для более округлого блика боке. Шкала значений имеет разметку в футах и метрах. Кольцо фокуса имеет поворот на 330° для более точной настройки.

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Конструкция 12 элементов в 8 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.1
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 11 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 600 мм
  • Угол зрения диагональ 46.4°
  • Угол зрения вертикаль 26.5°
  • Угол зрения горизонталь 39.1°
  • Диаметр резьбы на объективе 82 мм
  • Габариты 110.5 × 85 × 85 мм
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

