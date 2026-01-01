images
images
images
images
images
Meike FF Prime 35mm T2.1 EF объектив
Артикул: MTG-3748

Meike FF Prime 35mm T2.1 EF объектив. Кинообъектив с установленными зубчатыми кольцами 0.8 MOD для регулировки диафрагмы и фокуса при помощи привода. Модель разработана для полнокадровых камер, имеет 11 лезвий диафрагмы для более округлого блика боке. Байонет EF (Canon), тип матрицы Fullframe.

Шкала значений имеет разметку в футах и метрах. Кольцо фокуса имеет поворот на 330° для более точной настройки.

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Конструкция 14 элементов в 9 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.1
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 11 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 330 мм
  • Угол зрения диагональ 63.5°
  • Угол зрения вертикаль 40°
  • Угол зрения горизонталь 52°
  • Диаметр резьбы на объективе 82 мм
  • Габариты 110.5 × 85 × 85 мм
  • Вес 1107 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
