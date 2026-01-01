Meike FF Prime 16mm T2.5 EF объектив
Артикул: MTG-3767

Meike FF Prime 16mm T2.5 EF объектив. Профессиональный сверх-широкоугольный кинообъектив для полнокадровых камер. Конструкция спроектирована с учетом всех пожеланий оператора для максимального качества картинки. Байонет Canon EF.

Описание

Прочный алюминиевый корпус имеет уже встроенные зубчатые кольца 0.8mm Mod для работы с приводами на диафрагме и фокусе.

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 16 мм
  • Конструкция 16 элементов в 11 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.5
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 10 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 250 мм
  • Угол зрения диагональ 107°
  • Угол зрения вертикаль 72°
  • Угол зрения горизонталь 96°
  • Диаметр резьбы на объективе 86 мм
  • Габариты 90 × 90 × 96.8 мм
  • Вес 890 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера