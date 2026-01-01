Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив
Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив
Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив
Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив
Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив
Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив

Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив

Meike
Артикул: MTG-3768

Meike FF Prime 135mm T2.4 EF объектив. Профессиональный кинообъектив для полнокадровой камеры. Имеет 17 лепестков диафрагмы для ровного круглого блика боке. Байонет Canon EF.

Описание

Прочный алюминиевый корпус имеет уже встроенные зубчатые кольца 0.8mm Mod для работы с приводами на диафрагме и фокусе.

Характеристики:

  • Байонет объектива EF (Canon)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 135 мм
  • Конструкция 12 элементов в 8 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.4
  • Минимальная диафрагма T22
  • Лепестки диафрагмы 17 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 1000 мм
  • Угол зрения диагональ 18.5°
  • Угол зрения вертикаль 10.3°
  • Угол зрения горизонталь 15.4°
  • Диаметр резьбы на объективе 82 мм
  • Габариты 89.6 × 89.6 × 110.5 мм
  • Вес 1202 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета

