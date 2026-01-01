Meike FF Prime 105mm T2.1 PL-mount объектив
Meike
Артикул: MTG-3778

Meike FF Prime 105mm T2.1 PL-mount объектив. Полнокадровый кинообъектив профессионального уровня. Имеет 11 лепестков диафрагмы, конструкция состоит из 11 элементов в 7 группах. С его помощью вы сможете снимать полнокадровые видеоролики с изображениями высокого разрешения и естественным боке с малой глубиной резкости. Байонет PL-mount (ARRI), тип матрицы Fullframe.

Описание

Кольцо фокусировки и диафрагмы оснащены зубчиками 0,8 mod, что позволяет использовать объектив с приводом Follow Focus. Вращение фокуса на 330° дает возможность выполнять более точную ручную настройку.

Характеристики:

  • Байонет объектива PL-mount (ARRI)
  • Покрытие матрицы Fullframe
  • Фокусное расстояние 105 мм
  • Конструкция 11 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма Т2.1
  • Минимальная диафрагма Т22
  • Лепестки диафрагмы 11 шт
  • Минимальная дистанция фокусировки 1000 мм
  • Угол зрения диагональ 23.6°
  • Угол зрения вертикаль 19.7°
  • Угол зрения горизонталь 13.2°
  • Диаметр резьбы на объективе 82 мм
  • Габариты 110.5 × 89.6 × 89.6 мм
  • Вес 1110 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • поддержка объектива
  • набор фурнитуры

