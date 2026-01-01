Meike 85mm T2.2 X-mount объектив. Профессиональный кинообъектив с ручной фокусировкой. Предназначен для беззеркальных камер с высоким разрешением. Широкая максимальная диафрагма помогает осуществлять съемку в условиях плохой освещенности, обеспечивает комфортный контроль за глубиной резкости и боке. Байонет X-mount (Fujifilm), тип матрицы APS-C.
В объективе установлено высококачественное оптическое стекло с многослойным покрытием. Благодаря этому уменьшается риск появления бликов и ореолов, а также повышается контрастность и точность цветопередачи.
Цельнометаллический корпус гарантирует сохранность всех внутренних элементов. Матовая поверхность обеспечивает отвод тепла при долгой работе с объективом.
Фокус и диафрагма устанавливаются вручную с шагом в 0.8 MOD. Шестерни имеют одинаковое расположение по всей линии.
Характеристики:
