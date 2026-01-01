Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив

Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив

Meike
Артикул: MTG-3727

Meike 50mm T2.2 Micro 4/3 объектив. Мануальный кинообъектив для беззеркальных кроп камер с высоким разрешением. Низкодисперсная оптика с многослойным покрытием обеспечивает уменьшение бликов и ореолов, гарантирует большую контрастность и точность цветопередачи. Байонет Micro 4/3, тип матрицы Micro 4/3.

Описание

Максимальная диафрагма Т2.2 дает возможность в сложных условиях и при слабой освещенности, обеспечивает повышенный контроль над глубиной резкости. Поворот фокуса на 270° гарантирует точную ручную настройку, а наличие зубчатых колец позволяет работать с приводами.

Объектив имеет цельнометаллический корпус, что является гарантией надежности и долговечности. Разметка шкалы фокусировки представлена в метрах и футах, с обеих сторон имеется метка чисел диафрагмы.

Характеристики:

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Конструкция 9 элементов в 7 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 600 мм
  • Угол зрения диагональ 24.8°
  • Угол зрения горизонталь 19.8°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Вес 660 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • чехол

