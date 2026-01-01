Meike 35mm T2.2 X-mount объектив
Meike 35mm T2.2 X-mount объектив
Meike 35mm T2.2 X-mount объектив
Meike 35mm T2.2 X-mount объектив

Meike 35mm T2.2 X-mount объектив

Meike
Артикул: MTG-3726

Meike 35mm T2.2 X-mount объектив. Профессиональный объектив разработан для беззеркальных кроп камер. Имеет ручную фокусировку и встроенные зубчатые кольца для работы с приводами. Байонет X-mount (Fujifilm), тип матрицы APS-C.

Описание

Цельнометаллический корпус отличается надежностью и долговечностью. Имеется шкала фокусных расстояний и отметки диафрагмы с обеих сторон. Управление фокусировкой и диафрагмой плавное, без щелчков и посторонних звуков. Отличается плавным ходом кольца фокусировки. Ход кольца достигает 270°.

Характеристики:

  • Байонет объектива X-mount (Fujifilm)
  • Покрытие матрицы APS-C
  • Фокусное расстояние 35 мм
  • Конструкция 10 элементов в 8 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 510 мм
  • Угол зрения диагональ 44.4°
  • Угол зрения вертикаль 22°
  • Угол зрения горизонталь 36°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Вес 660 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка байонета
  • крышка линзы
  • чехол

Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
