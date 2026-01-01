Meike 12mm T2.2 Micro 4/3 объектив
Meike
Артикул: MTG-3723

Meike 12mm T2.2 Micro 4/3 объектив. Универсальный кинообъектив для беззеркальных камер с высоким разрешением. Максимальная диафрагма Т2.2 позволит работать в сложных условиях освещенности, обеспечит повышенный контроль над глубиной резкости. Отличный вариант для профессионального видео. Байонет Micro 4/3, тип матрицы Micro 4/3.

Описание

При использовании объектива отсутствуют блики и ореолы, обеспечивается отличный контраст благодаря многослойному просветлению. Специальное покрытие обеспечивает лучшую фотоработоспособность, уменьшает рассеянный свет.

Цельнометаллический корпус является гарантией надежности и долговечности. Объектив имеет шкалу фокусировки в футах и метрах и отметки диафрагмы с двух сторон. Угол поворота фокусировочного кольца достигает 270° для максимально точной и плавной фокусировки.

Характеристики:

  • Байонет объектива Micro 4/3
  • Покрытие матрицы Micro 4/3
  • Фокусное расстояние 24 мм
  • Конструкция 15 элементов в 10 группах
  • Фокусировка ручная
  • Максимальная диафрагма T2.2
  • Минимальная диафрагма T22
  • Минимальная дистанция фокусировки 12 см
  • Угол зрения диагональ 86°
  • Угол зрения вертикаль 58°
  • Угол зрения горизонталь 73.2°
  • Диаметр резьбы на объективе 77 мм
  • Габариты 89 × 80 × 80 мм
  • Вес 606 г
  • Особенности конструкции зубчатое кольцо

Комплектация

  • объектив
  • крышка линзы
  • крышка байонета
  • чехол

Видео

Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
