Артикул: MTG-0940

Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND16 (1.2) светофильтр градиентный 100х150 мм.

Градиентный фильтр нейтральной плотности с реверсивным переходом между затемненным и прозрачным участком. Эффективно затеняет яркие участки неба во время восхода и заката солнца, в тоже время обеспечивая нормальную экспозицию в других областях изображения.