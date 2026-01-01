images
images
images
Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro
Артикул: DAN-8189

Градиентный светофильтр Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) нейтральной плотности с плавным переходом между затемненным и прозрачным участком. Не влияет на цветопередачу. Сочетается с другими типами фильтров. Размер - 100х150 мм.



Описание

Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров. Применяется, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев.

Особенности:
• Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
• Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
• 15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
• Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.