Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Описание

Применяется, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев.

Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Особенности:

• Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

• Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.

• 15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.

• Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.

• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.