Артикул: MTG-0642

Benro Master Harden Series ND500 (2.7) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый.

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 9 ступеней. Его плотность 2,9 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.