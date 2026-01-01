Benro Master Harden Series ND500 (2.7) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый.

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.