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Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр
Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр

Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр

Hoya
Артикул: DAN-7287

Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр.

Циркулярный поляризационный фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей, усиливает цвета, а также уменьшает контраст между небом и землей. Поляризационный фильтр сокращает количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата на несколько ступеней.

Описание

Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр

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