Артикул: DAN-7287

Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр.

Циркулярный поляризационный фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей, усиливает цвета, а также уменьшает контраст между небом и землей. Поляризационный фильтр сокращает количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата на несколько ступеней.