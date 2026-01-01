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Москва
Малая Семеновская 3с6
Hoya PL-CIR TEC SLIM 40.5 мм поляризационный фильтр.
Циркулярный поляризационный фильтр предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей, усиливает цвета, а также уменьшает контраст между небом и землей. Поляризационный фильтр сокращает количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата на несколько ступеней.
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