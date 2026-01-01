Benro SHD UV L39+H ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр ультрафиолетовый

Описание

Характеристики:

Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.

Покрытие L39 - поглощает вредные ультрафиолетовые лучи (<390 Нм) и избавляет от синеватой дымки.

Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает переднюю линзу объектива от повреждений.

16-слойное мульти просветление ULCA Multi-Coating - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.