Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый

Нейтрально-серый светофильтр Benro SHD ND8 IR ULCA WMC (58 мм)
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC 58 мм — это высококачественный светофильтр нейтральной плотности, предназначенный для продвинутых фотографов и видеографов. Он позволяет уменьшить количество света, попадающего на матрицу, на 3 ступени экспозиции (ND8), что открывает широкие творческие возможности даже при ярком солнечном свете.
Фильтр изготовлен из оптического стекла B270 немецкого производителя Schott и оснащен комплексом передовых просветляющих покрытий для максимальной чистоты изображения. Технология ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) сводит к минимуму цветовые искажения, а покрытие IRND подавляет инфракрасный спектр, предотвращая появление нежелательного красного оттенка на снимках. Многослойное нанопокрытие WMC обеспечивает устойчивость к царапинам, отталкивает воду и жир, упрощая уход за фильтром.
Тонкая латунная оправа (Slim) с матово-черным внутренним покрытием Black Edge предотвращает паразитные засветки и виньетирование, что особенно важно при использовании на широкоугольных объективах.
Ключевые особенности
- Снижение света на 3 ступени (ND8): Позволяет использовать длинные выдержки для съемки воды, облаков или применять открытую диафрагму для малой глубины резкости в яркий день.
- Высококачественное стекло Schott B270: Гарантирует отличную оптическую прозрачность и цветопередачу.
- Подавление ИК-излучения (IR-CUT): Сохраняет естественные цвета при длительных выдержках, устраняя инфракрасный паразитный спектр.
- Многослойное просветление (ULCA + WMC): Снижает блики, хроматические аберрации, защищает от воды, масла и царапин.
- Тонкая латунная оправа: Исключает виньетирование и риск заклинивания фильтра.