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Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: DAN-8166

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый. Создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения.

Описание

Нейтрально-серый светофильтр Benro SHD ND8 IR ULCA WMC (58 мм)

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC 58 мм — это высококачественный светофильтр нейтральной плотности, предназначенный для продвинутых фотографов и видеографов. Он позволяет уменьшить количество света, попадающего на матрицу, на 3 ступени экспозиции (ND8), что открывает широкие творческие возможности даже при ярком солнечном свете.

Фильтр изготовлен из оптического стекла B270 немецкого производителя Schott и оснащен комплексом передовых просветляющих покрытий для максимальной чистоты изображения. Технология ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) сводит к минимуму цветовые искажения, а покрытие IRND подавляет инфракрасный спектр, предотвращая появление нежелательного красного оттенка на снимках. Многослойное нанопокрытие WMC обеспечивает устойчивость к царапинам, отталкивает воду и жир, упрощая уход за фильтром.

Тонкая латунная оправа (Slim) с матово-черным внутренним покрытием Black Edge предотвращает паразитные засветки и виньетирование, что особенно важно при использовании на широкоугольных объективах.

Ключевые особенности

  • Снижение света на 3 ступени (ND8): Позволяет использовать длинные выдержки для съемки воды, облаков или применять открытую диафрагму для малой глубины резкости в яркий день.
  • Высококачественное стекло Schott B270: Гарантирует отличную оптическую прозрачность и цветопередачу.
  • Подавление ИК-излучения (IR-CUT): Сохраняет естественные цвета при длительных выдержках, устраняя инфракрасный паразитный спектр.
  • Многослойное просветление (ULCA + WMC): Снижает блики, хроматические аберрации, защищает от воды, масла и царапин.
  • Тонкая латунная оправа: Исключает виньетирование и риск заклинивания фильтра.

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