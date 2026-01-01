Benro SHD ND8 IR ULCA WMC Ø 58 мм светофильтр нейтрально-серый

Описание

Нейтрально-серый светофильтр Benro SHD ND8 IR ULCA WMC (58 мм)

Benro SHD ND8 IR ULCA WMC 58 мм — это высококачественный светофильтр нейтральной плотности, предназначенный для продвинутых фотографов и видеографов. Он позволяет уменьшить количество света, попадающего на матрицу, на 3 ступени экспозиции (ND8), что открывает широкие творческие возможности даже при ярком солнечном свете.

Фильтр изготовлен из оптического стекла B270 немецкого производителя Schott и оснащен комплексом передовых просветляющих покрытий для максимальной чистоты изображения. Технология ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) сводит к минимуму цветовые искажения, а покрытие IRND подавляет инфракрасный спектр, предотвращая появление нежелательного красного оттенка на снимках. Многослойное нанопокрытие WMC обеспечивает устойчивость к царапинам, отталкивает воду и жир, упрощая уход за фильтром.

Тонкая латунная оправа (Slim) с матово-черным внутренним покрытием Black Edge предотвращает паразитные засветки и виньетирование, что особенно важно при использовании на широкоугольных объективах.

Ключевые особенности