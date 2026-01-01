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Benro SHD ND128 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND128 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro SHD ND128 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro SHD ND128 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: DAN-8105

Светофильтр Benro SHD ND128 IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый обеспечивает уменьшение экспозиции на 7 ступеней, имеет плотность 2,1, не влияет на цветопередачу, сочетается с другими типами фильтров, уменьшает блики и снижает хроматическую аберрацию. Диаметр - 82 мм.

Описание

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 7 ступеней. Его плотность 2,1 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Характеристики:

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов. 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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460 ₽
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