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Benro SHD CPL-HD GOLD&BLUE ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр поляризационный
Benro SHD CPL-HD GOLD&BLUE ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр поляризационный

Benro SHD CPL-HD GOLD&BLUE ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр поляризационный

Benro
Артикул: DAN-8195

Benro SHD CPL-HD GOLD&BLUE ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр поляризационный.

Benro SHD NDX-HD Gold Blue CPL ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр поляризационный с переменной тональностью.

Описание

Поляризационный фильтр позволяет плавно регулировать тональность, создавая более теплое или холодное изображение

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

16-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики (даже при контровом свете) и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку. 

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

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