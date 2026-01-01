YongNuo YN208S осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 5600К

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Под рассеивателем находятся 192 ярких светодиода. Сам осветитель устанавливается на подставку. Он оборудован встроенным выходным портом USB 5v 2a который поможет подзарядить смартфон или другой прибор во время работы.

Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).

Характеристики: