images
images
images
images
YongNuo YN208S осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 5600К
YongNuo YN208S осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 5600К
YongNuo YN208S осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 5600К
YongNuo YN208S осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 5600К

YongNuo YN208S осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 5600К

Yongnuo
Артикул: DAN-3383

Осветитель светодиодный YongNuo YN208S.

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 5600 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях для съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки. Внешний диаметр лампы - 36 см, внутренний - 28 см.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Под рассеивателем находятся 192 ярких светодиода. Сам осветитель устанавливается на подставку. Он оборудован встроенным выходным портом USB 5v 2a который поможет подзарядить смартфон или другой прибор во время работы.

Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • мощность - 18,5 Вт
  • количество светодиодов - 192 шт.
  • цветовая температура - 5500 К
  • угол освещения - 110 град.
  • индекс CRI - более 95

Комплектация

  • Светильник.
  • Подставка.
  • Нога-стойка для подставки.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину

Видео

Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Юрий Абрамочкин - &quot;деликатный профи&quot; репортажной съемки
Юрий Абрамочкин - "деликатный профи" репортажной съемки
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.