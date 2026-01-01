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YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К
YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К
YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К
YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К
YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К

YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К

Yongnuo
Артикул: DAN-3382

Осветитель светодиодный YongNuo YN208 PRO.

Кольцевой осветитель с возможностью плавного изменения цветовой температуры от 3200 К до 5600 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях и для визажистов, съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки. Внешний диаметр лампы - 36 см, внутренний - 28 см.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Под рассеивателем находятся 288 ярких светодиодов. Сам осветитель устанавливается на подставку. В комплекте предусмотрено косметическое зеркало M18. 

Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A DC (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • мощность - 21 Вт
  • количество светодиодов - 288 шт.
  • регулировка цветовой температуры - 3000-5500 К
  • угол освещения - 55 град.
  • индекс CRI - более 95

Комплектация

  • Светильник.
  • Подставка.
  • Нога-стойка для подставки.
  • Косметическое зеркало M18.
  • Пульт ДУ.

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