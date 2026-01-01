YongNuo YN208 PRO осветитель светодиодный диаметром 36 см цветовая температура 3200-5600К

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Для использования визажистами, гримерами и стилистами важную роль играют бестеневой характер и возможность настройки цветовой температуры освещения. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным также для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.
Под рассеивателем находятся 288 ярких светодиодов. Сам осветитель устанавливается на подставку. В комплекте предусмотрено косметическое зеркало M18.
Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A DC (приобретается отдельно).
Характеристики:
- мощность - 21 Вт
- количество светодиодов - 288 шт.
- регулировка цветовой температуры - 3000-5500 К
- угол освещения - 55 град.
- индекс CRI - более 95