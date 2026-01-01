Nissin MF18N Ring Flash кольцевая вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

Использование дугообразных импульсных ламп и светодиодной подсветки позволяет добиться стабильного результата съемки. Мощность может быть моментально подстроена до 1/1024 в режиме Fine Macro. Поддерживает функцию беспроводного управления Wireless TTL, позволяющую добавлять ведомые фотовспышки в процессе макросъемки.
Характеристики:
- ведущее число – 16 (ISO100)
- угол освещения, град. – 80 по вертикали и горизонтали
- источник питания – 4 элемента АА
- ресурс батарей – 120-800 импульсов от комплекта щелочных батарей (зависит от типа и производителя элементов питания)
- энергосбережение – переход в режим ожидания stand by через 30 с, отключение еще через 30 с
- время перезарядки, с – 0,1-5,5 при питании от щелочных батарей или ni cd аккумуляторов
- цветовая температура, К – 5600 при полной мощности импульса
- длительность импульса, мс – 1/4 на полной мощности при срабатывании обоих импульсных ламп, 1/300 на полной мощности при срабатывании одной из импульсных ламп, 1/700, 1/30000 на автоматическом управлении мощностью при срабатывании обоих импульсных ламп
- беспроводное управление – оптическое импульсное 4 канальное
- область управления, град. – 80 вверх, вниз, вправо и влево
- контролируемые ведомые группы – группа а/группа с
- внешние блоки питания – подключаются через сервисный разъем питания
- сервисный разъем USB – модификация программного обеспечения новыми прошивками, доступными на сайте производителя
- синхронизация – Nikon iTTL плюс стандартная X-синхронизация через PC-разъем (ручное управление)
- главный блок, мм – 115х65х85
- кольцевая вспышка, мм – 120х134х41
- вес, г – 446 без батарей