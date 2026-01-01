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Nissin MF18N Ring Flash кольцевая вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

Nissin MF18N Ring Flash кольцевая вспышка для фотокамер Nikon i-TTL

Nissin
Артикул: NVF-5832

Nissin MF18N Ring Flash – кольцевая вспышка для фотокамер Nikon i-TTL. Модель сочетает в себе великолепные возможности современной фотовспышки и уникальные свойства раздвигаемой головки вспышки для установки с помощью адаптерных колец на объективы с посадочной резьбой от 49 до 82 мм.

Описание

Использование дугообразных импульсных ламп и светодиодной подсветки позволяет добиться стабильного результата съемки. Мощность может быть моментально подстроена до 1/1024 в режиме Fine Macro. Поддерживает функцию беспроводного управления Wireless TTL, позволяющую добавлять ведомые фотовспышки в процессе макросъемки.

Характеристики:

  • ведущее число – 16 (ISO100)
  • угол освещения, град. – 80 по вертикали и горизонтали
  • источник питания – 4 элемента АА
  • ресурс батарей – 120-800 импульсов от комплекта щелочных батарей (зависит от типа и производителя элементов питания)
  • энергосбережение – переход в режим ожидания stand by через 30 с, отключение еще через 30 с
  • время перезарядки, с – 0,1-5,5 при питании от щелочных батарей или ni cd аккумуляторов
  • цветовая температура, К – 5600 при полной мощности импульса
  • длительность импульса, мс – 1/4 на полной мощности при срабатывании обоих импульсных ламп, 1/300 на полной мощности при срабатывании одной из импульсных ламп, 1/700, 1/30000 на автоматическом управлении мощностью при срабатывании обоих импульсных ламп 
  • беспроводное управление – оптическое импульсное 4 канальное
  • область управления, град. – 80 вверх, вниз, вправо и влево
  • контролируемые ведомые группы – группа а/группа с
  • внешние блоки питания – подключаются через сервисный разъем питания
  • сервисный разъем USB – модификация программного обеспечения новыми прошивками, доступными на сайте производителя
  • синхронизация – Nikon iTTL плюс стандартная X-синхронизация через PC-разъем (ручное управление)
  • главный блок, мм – 115х65х85
  • кольцевая вспышка, мм – 120х134х41
  • вес, г – 446 без батарей

Комплектация

 

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