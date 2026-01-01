Nissin MF18C Ring Flash кольцевая вспышка для фотокамер Canon E-TTL/E-TTL II

Использование дугообразных импульсных ламп и светодиодной подсветки позволяет добиться стабильного результата съемки. Мощность может быть моментально подстроена до 1/1024 в режиме Fine Macro. Поддерживает функцию беспроводного управления Wireless TTL, позволяющую добавлять ведомые фотовспышки в процессе макросъемки.

Характеристики:

ведущее число – 16 (ISO100)

угол освещения, град. – 80 по вертикали и горизонтали

источник питания – 4 элемента АА

ресурс батарей – 120-800 импульсов от комплекта щелочных батарей (зависит от типа и производителя элементов питания)

энергосбережение – переход в режим ожидания stand by через 30 с, отключение еще через 30 с

время перезарядки, с – 0,1-5,5 при питании от щелочных батарей или ni cd аккумуляторов

цветовая температура, К – 5600 при полной мощности импульса

длительность импульса, мс – 1/4 на полной мощности при срабатывании обоих импульсных ламп, 1/300 на полной мощности при срабатывании одной из импульсных ламп, 1/700, 1/30000 на автоматическом управлении мощностью при срабатывании обоих импульсных ламп

беспроводное управление – оптическое импульсное 4 канальное

область управления, град. – 80 вверх, вниз, вправо и влево

контролируемые ведомые группы – группа а/группа с

внешние блоки питания – подключаются через сервисный разъем питания

сервисный разъем USB – модификация программного обеспечения новыми прошивками, доступными на сайте производителя

синхронизация – E TTL II плюс стандартная X синхронизация через PC-разъем (ручное управление)

главный блок, мм – 115х65х85

кольцевая вспышка, мм – 120х134х41