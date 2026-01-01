Godox MF-R76 вспышка кольцевая для макросъемки.

Описание

MF-R76 - кольцевая макровспышка в компактном корпусе, состоит из двух компонентов: контроллера, который вставляется в крепление «горячий башмак» DLSR-камеры, и кольцевой вспышки, которая крепится к объективу.

Вспышка MF-R76 обеспечит мягкое бестеневое освещение, в котором объекты не будет отбрасывать резких теней, что считается идеальным решением для макрофотографов, снимающих крупным планом.

Вспышка предназначена для использования во всех видах макросъемки, таких как фотосъемка насекомых или растений, ювелирных изделий и любых других мелких или детализированных объектов.

Вспышка состоит из двух ламп-полуколец (стороны A/B), каждую из которых можно включать отдельно и независимо регулировать яркость от полной до 1/128 с шагом 1/3 ступени. Такая регулировка позволит подобрать необходимое соотношение света и тени при съемке сложных для освещения изображений и сделать изображение более объемным.



Светодиодная подсветка (с цветовой температурой 5000K и 10 ступенями регулировки яркости) упрощает процесс фокусировки и подготовки к съемке при слабом внешнем освещении. В случае необходимости подсветку фокусировки можно отключить.



Кольцевая часть вспышка устанавливается на объектив фотоаппарата с помощью комплекта переходных колец AR-R, которые совместимы с объективами диаметром 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм, 72мм, 77мм. Контроллер вспышки устанавливается универсальное в крепление типа «горячий башмак», который находится на большинстве камер (Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax и т.д.).



Вспышка питается от комплектного мощного перезаряжаемого литиевого аккумулятора VB26A (7,2В / 3000мАч) и способна произвести до 660 импульсов на полной мощности. Для того, чтобы позволить себе продлить фотосъемку, можно приобрести дополнительный аккумулятор Godox VB26A.



Простой пользовательский интерфейс и всего нескольких кнопок на контроллере позволят быстро и комфортно подобрать нужное освещение. Установленные параметры отображаются на большом ЖК-дисплее 5х3 см.



Ведущее число GN14, стабильная мощность вспышки и быстрая подготовка к работе.

Точная ручная регулировка мощности от полной мощности 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени экспозиции.

Две лампы-полукольца (стороны A/B) с отдельной независимой регулировкой

Два светодиода для подсветки автофокусировки (10 ступеней яркости).

Время перезарядки вспышки при полной мощности составляет всего 1,5 с.

Питается от литиевой батареи, до 660 импульсов при полной мощности 1/1.

Легко устанавливается и подходит для объективов диаметром 49-77 мм.

Простой пользовательский интерфейс, удобная и комфортная работа.

Характеристики:

Модель MF-R76