Godox MF-R76S+ TTL вспышка для макросъемки для Sony
Godox
Артикул: OLE-4615

Кольцевая стоматологическая вспышка для камер Sony, автоматический (TTL) и ручной (М) режимы работы. Вспомогательная подсветка фокусировки, до 550 импульсов (при полной мощности), регулировка мощности от 1/1 до 1/256, время перезарядки 0.1~1.0с. Совместима с объективами диаметром 49-77 мм, оснащена ЖК-дисплеем. Питание от съемного литиевого аккумулятора 3000мАч.

Описание

Кольцевая макровспышка для дентальной фотофиксации. Она оснащена автоматическим режимом TTL, обеспечивающим оптимальное освещение полости рта. Вспышка состоит из контроллера и кольцевой части, которые крепятся к объективу. Она обладает точностью воспроизведения цвета, мануальным и автоматическим режимами работы.

Характеристики:

  • Ведущее число GN14 (ISO 100, м)
  • Совместимые камеры Sony
  • Режимы работы TTL, M
  • Цветовая температура вспышки 5900К
  • Энергия вспышки 76Дж
  • Мощность подсветки автофокусировки 0.7Вт х 2
  • Цветовая температура подсветки автофокусировки 5300±200 К
  • Диапазон регулировки мощности 1/1 – 1/256 (с шагом 1/3 ступени)
  • Длительность импульса 1/300 – 1/20000 с
  • FEB, HSS, синхр. По 1 и 2 шторке
  • Диапазон частот радиоуправления 2412.99 – 2464.49 МГц
  • Мощность передатчика не более 5дБм
  • Внутренний диаметр кольца вспышки 77 мм
  • Время перезарядки 0.1 – 1.0 с
  • Кол-во импульсов при полном заряде аккумулятора 550 срабатываний
  • Дальность беспроводного управления 0 – 100 м
  • Каналов управления 32
  • ID 1 – 99
  • Питание Литиевый аккумулятор VB26A (7.2В / 3000мАч)
  • Размер кольцевой вспышки 130х130х27 см
  • Размер блока управления 120х70х50 мм
  • Вес вспышки с аккумулятором 585 г

Комплектация

  • Вспышка для макросъемки Godox MF-R76S+ TTL стоматологическая для Sony
  • Литиевый аккумулятор Godox VB26A
  • Зарядное устройство USB
  • Кабель для зарядки
  • Чехол для вспышки
  • Комплект переходных колец AR-R (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм)
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

