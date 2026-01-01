MagMod Basic Kit отражатель с насадками

Все насадки можно комбинировать между собой. Все аксессуары системы MagMod (за исключением светофильтров и масок гобо) выполнены из силикона и крепятся с помощью мощных неодимовых магнитов.

Сотовая решетка MagGrid. Все решетки MagGrid выполнены с одинаковой плотностью, поэтому во время съемки вам не придется задумываться, какой угол дает какая из них. Математика очень проста: одна решетка дает угол 40°, две решетки – 20°. Если установить друг на друга сразу три, эффект будет близок к конусной насадке: всего 15°. Соты MagGrid относятся к одному из самых популярных аксессуаров MagMod. По сравнению с конусом, они создают более широкий и более округлый световой пучок – достаточный для ростового или даже парного портрета (в зависимости от расстояния и количества решеток на вспышке). Соты могут использоваться и для рисующего, и для контрового света. Использование сот также позволяет легко затемнить передний и задний планы, если они пересвечены, невыразительно выглядят или просто привлекают слишком много внимания.

Держатель фильтров MagGel позволяет одновременно устанавливать от 1 до 3 светофильтров. Светофильтры позволяют адаптировать холодный свет вспышки к теплому свету от ламп накаливания или вечернего солнца (CTO), или же наоборот, создавать эффект закатного неба в полдень (CTB), а также добавлять самые разнообразные цвета для создания специальных эффектов.

Светофильтры MagMod Gels выполнены на прочной и гибкой поликарбонатной основе. В стандартный компплект входит 4 конверсионных фильтра (Full CTO, 1/2 CTO, 1/4 CTO, 1/2 CTB), зеленый (1/2 Green), телесный (1/2 Straw), рассеивающий (Opal Frost) и затемняющий ND 8х - для ситуаций, когда света требуется совсем немного (например, для съемки новорожденных).

Магнитный держатель MagGrip устанавливается на голову вспышки, после чего на нее можно ставить все остальные аксессуары системы MagMod. MagGrip совместим с большинством накамерных вспышек: от любительских (Canon 380EX, 430EX, Nikon SB-600, Nissin i40) до профессиональных (600EX-RT, SB-910, SB-5000) и подходит даже для высокомощной Godox AD200.

Резиновые крепления Transmitter Band можно использовать для фиксации таких универсальных синхронизаторов как PocketWizard Plus. Также подойдет для крепления внешнего батарейного блока.