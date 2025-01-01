images
Godox AK-R21 проекционная насадка комплект 

Проекционная насадка предназначена для установки на компактные вспышки или осветители и используется для проецирования резких изображений и теней на фон или объект съемки с помощью слайдов. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Используется для создания спецэффектов в портретной, предметной, фэшн, рекламной и любых других видах жанровой съемки

  • Проекционная насадка Godox AK-R21
  • Держатель слайдов Godox AK-R26
  • Объектив Godox AK-R27 для AK-R21
  • Адаптер Godox AK-R28
  • Слайд – 2 шт (демонстрационный)
  • Чехол для хранения
  • Гарантийный талон

Godox AK-R25 адаптер для прямоугольной головки

Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с прямоугольной головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.

Godox AK-R26 держатель слайдов

Держатель слайдов используется для установки проекционных слайдов Godox в проекционную насадку AK-R21.





Godox AK-R28 адаптер для круглой головки

Адаптер используется для установки проекционной насадки AK-R21 на компактные аккумуляторные вспышки и накамерные вспышки Godox с круглой головкой. В нижней части корпуса адаптера расположена закладная гайка с резьбой 1/4''для закрепления вспышки с адаптером и насадкой на стойке, штативе или другом держателе. Установленная на вспышке при помощи адаптера проекционная насадка может вращаться внутри адаптера на 360°. На крепежный адаптер нанесена градусная разметка.

Godox AK-S набор слайдов

Набор слайдов состоит из 6 комплектов по 10 слайдов в каждом с различными художественными изображениями (всего 60 слайдов). Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26.

