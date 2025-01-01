images
-5 %
Phottix
Артикул: NVF-744

Phottix FT (87515) – перекладина для вспышек, на которую можно прикрепить до пяти импульсных вспышек.

Вертикальный держатель для зонта серии FT позволяет зафиксировать головы вспышек в направлении центра зонта для получения более мягкого света. На перекладину можно прикрепить 5 вспышек, так как она оснащена креплениями холодный башмак. Просто разбирается и складывается для хранения в чехол, идущий в комплекте. Нижняя часть со стандартным креплением 5/8'', крепление со внутренней резьбой 1/4" и 3/8" для легкой установки перекладины на осветительную стойку или штатив. Длина перекладины 39 см. Вес - 0,75 кг.

Описание

Phottix 87515 FT держатель для нескольких вспышек с зонтом

Ошибка

