Phottix 87536 Multi boom 28" и Varos II BG крепления для нескольких вспышек на стойку

Phottix Multi boom 28" и Varos II BG (87536) – объединенный держатель Phottix Multi boom 28" и Varos II BG предназначен для крепления от одной до четырех накамерных вспышек (на одно или четыре крепления типа холодный башмак).
Предусмотрены отверстия для крепления зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up для достижения более равномерного освещения. Благодаря держателю Varos II BG возможно осуществлять крепление зонта и софтбокса в наклонном положении в диапазоне до 180 градусов. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 2,0 кг.
