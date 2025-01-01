Phottix 87536 Multi boom 28" и Varos II BG крепления для нескольких вспышек на стойку

Артикул: NVF-5999

Phottix Multi boom 28" и Varos II BG (87536) – объединенный держатель Phottix Multi boom 28" и Varos II BG предназначен для крепления от одной до четырех накамерных вспышек (на одно или четыре крепления типа холодный башмак).

Предусмотрены отверстия для крепления зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up для достижения более равномерного освещения. Благодаря держателю Varos II BG возможно осуществлять крепление зонта и софтбокса в наклонном положении в диапазоне до 180 градусов. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 2,0 кг.

