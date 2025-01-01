images
Falcon Eyes FT-3648ST лампа импульсная для вспышек MF32/45

Falcon Eyes FT-3648ST лампа импульсная для вспышек MF32/45

Falcon Eyes
Артикул: VBR-225

Falcon Eyes FT-3648ST – это импульсная лампа для вспышек-ламп Falcon Eyes MF-32 и Falcon Eyes MF-45.

Мощность – до 45 Дж. Цветовая температура - 5500-6000K, без покрытия.

Falcon Eyes FT-3648ST лампа импульсная для вспышек MF32/45

