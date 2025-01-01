images
Falcon Eyes DBFE кольцо переходное 152 мм

Falcon Eyes
Артикул: VBR-177

Переходное кольцо Falcon Eyes DBFE предназначено для установки софтбокса на осветители со старой моделью байонета Falcon Eyes. Внешний диаметр кольца 152 мм.

 

