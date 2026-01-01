Артикул: MTG-3336

Selens 842222 Texture background cloth Rock Grey 67 фон с текстурой 50*70 cm. Художественный фон размером 50х70 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.