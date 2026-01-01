LAXY №24 фон пластиковый художественный

Фон пластиковый Wansen PB-0710-03 Deep Blue mat темно-синий матовый, размер - 0,7х1 м.
Пластиковый, матовый фон цвет - темно-синий. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный пластиковый фон LAXY №24.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным рисунком.
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Фон пластиковый Wansen PB-0710-03 Deep Blue mat темно-синий матовый, размер - 0,7х1 м.
Пластиковый, матовый фон цвет - темно-синий. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.