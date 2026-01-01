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LAXY №24 фон пластиковый художественный

LAXY №24 фон пластиковый художественный

Laxy
Артикул: DAN-4782

Художественный пластиковый фон LAXY №24.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным рисунком.

Описание

LAXY №24 фон пластиковый художественный

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Пластиковый, матовый фон цвет - темно-синий. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 0,7х1 м.

620 ₽
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