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П-Фото (1203-21015) нетканый фон 2,1х5,0 м бархатный белый

П-Фото (1203-21015) нетканый фон 2,1х5,0 м бархатный белый

П-Фото
Артикул: NVF-1971

Фон студийный  Fotokvant изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.

 

 

Описание

Фон намотан на картонную трубу. Размер позволяет снять одного человека в полный рост.

Комплектация

 

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