П-Фото (1203-21015) нетканый фон 2,1х5,0 м бархатный белый

Фон намотан на картонную трубу. Размер позволяет снять одного человека в полный рост.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный Fotokvant изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.
Фон намотан на картонную трубу. Размер позволяет снять одного человека в полный рост.
1 шт.
Полезные ссылки:
Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии.
(1203-21015)
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