П-Фото (1203-1506 ) нетканый фон 150х200 см бархатный красный

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (1203-1506) – студийный фон из нетканого материала красного цвета. Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.
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