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-5 %
Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски
Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски
Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски
Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски

Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски

Wansen
Артикул: MTG-3119

Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски.  Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Имеет приятную структуру дерева на ощупь. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.

Описание

Wansen PB-0609-992 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон c рисунком доски

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