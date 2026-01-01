Артикул: MTG-3112

Wansen PB-0609-521 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон доска. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Имеет приятную структуру дерева на ощупь. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.