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-5 %
Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска
Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска
Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска
Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

Wansen
Артикул: MTG-3105

Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Имеет приятную структуру дерева на ощупь. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.

Описание

Wansen PB-0609-513 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

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