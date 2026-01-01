Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

Описание

Пластиковый фон Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof (текстура доски, 60×90 см)

Wansen PB-0609-512 — это практичный пластиковый фон для предметной фото- и видеосъемки. Он имеет компактный размер 60×90 см и выполнен в стиле «ретро-винтаж» с текстурой деревянной доски. Такое оформление делает его идеальным выбором для создания стильных, фактурных кадров, особенно популярных в социальных сетях.

Основные характеристики

Размер: 60 × 90 см.

60 × 90 см. Тип: Пластиковый фон с текстурой.

Пластиковый фон с текстурой. Материал: Водонепроницаемый ПВХ.

Водонепроницаемый ПВХ. Толщина: 0,25 мм.

0,25 мм. Вес в упаковке: 0,65 кг.

Для чего используется

Этот фон станет отличным помощником для контент-мейкеров и фотографов, работающих с небольшими объектами. Он позволяет:

Создавать выразительные фоны: Текстура дерева добавляет кадрам тепла и уюта, делая их более интересными.

Текстура дерева добавляет кадрам тепла и уюта, делая их более интересными. Снимать товары для маркетплейсов: Компактный размер и стильный вид подходят для презентации различных товаров.

Компактный размер и стильный вид подходят для презентации различных товаров. Работать в сложных условиях: Водонепроницаемый материал позволяет использовать фон в аквазонах и легко очищать его от загрязнений.

Преимущества