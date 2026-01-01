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Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска
Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска
Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска
Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

Wansen
Артикул: MTG-3104

Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Имеет приятную структуру дерева на ощупь. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.

Описание

Пластиковый фон Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof (текстура доски, 60×90 см)

Wansen PB-0609-512 — это практичный пластиковый фон для предметной фото- и видеосъемки. Он имеет компактный размер 60×90 см и выполнен в стиле «ретро-винтаж» с текстурой деревянной доски. Такое оформление делает его идеальным выбором для создания стильных, фактурных кадров, особенно популярных в социальных сетях.

Основные характеристики

  • Размер: 60 × 90 см.
  • Тип: Пластиковый фон с текстурой.
  • Материал: Водонепроницаемый ПВХ.
  • Толщина: 0,25 мм.
  • Вес в упаковке: 0,65 кг.

Для чего используется

Этот фон станет отличным помощником для контент-мейкеров и фотографов, работающих с небольшими объектами. Он позволяет:

  • Создавать выразительные фоны: Текстура дерева добавляет кадрам тепла и уюта, делая их более интересными.
  • Снимать товары для маркетплейсов: Компактный размер и стильный вид подходят для презентации различных товаров.
  • Работать в сложных условиях: Водонепроницаемый материал позволяет использовать фон в аквазонах и легко очищать его от загрязнений.

Преимущества

  • Долговечность: Пластик не рвется и не мнется, что делает его более практичным, чем бумажные аналоги.
  • Влагостойкость: Поверхность устойчива к воде, ее можно мыть и протирать.
  • Гибкость: Легко гнется и режется для создания нужной формы или композиции.
  • Простота хранения: Поставляется в свернутом в рулон виде, что экономит место.

Комплектация

  • Фон Wansen PB-0609-512 — 1 шт.

Внимание: Система установки фона и аксессуары для крепления в комплект не входят и приобретаются отдельно.

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