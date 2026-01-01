Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90cm пластиковый фон доска

Пластиковый фон Wansen PB-0609-512 PVC Waterproof (текстура доски, 60×90 см)
Wansen PB-0609-512 — это практичный пластиковый фон для предметной фото- и видеосъемки. Он имеет компактный размер 60×90 см и выполнен в стиле «ретро-винтаж» с текстурой деревянной доски. Такое оформление делает его идеальным выбором для создания стильных, фактурных кадров, особенно популярных в социальных сетях.
Основные характеристики
- Размер: 60 × 90 см.
- Тип: Пластиковый фон с текстурой.
- Материал: Водонепроницаемый ПВХ.
- Толщина: 0,25 мм.
- Вес в упаковке: 0,65 кг.
Для чего используется
Этот фон станет отличным помощником для контент-мейкеров и фотографов, работающих с небольшими объектами. Он позволяет:
- Создавать выразительные фоны: Текстура дерева добавляет кадрам тепла и уюта, делая их более интересными.
- Снимать товары для маркетплейсов: Компактный размер и стильный вид подходят для презентации различных товаров.
- Работать в сложных условиях: Водонепроницаемый материал позволяет использовать фон в аквазонах и легко очищать его от загрязнений.
Преимущества
- Долговечность: Пластик не рвется и не мнется, что делает его более практичным, чем бумажные аналоги.
- Влагостойкость: Поверхность устойчива к воде, ее можно мыть и протирать.
- Гибкость: Легко гнется и режется для создания нужной формы или композиции.
- Простота хранения: Поставляется в свернутом в рулон виде, что экономит место.