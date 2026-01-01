Savage (S1-50) Super White бумажный фон 2,75x44 м белоснежный

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Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
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