Fotokvant DOP-106 комплект из трех фонов 1,35х10 м.

Арт. OLE-4489

Мотоподъёмник для 2 фонов создан для дистанционного управления установкой рулонных фонов в профессиональной фотостудии. Он устанавливается на двух студийных стойках с адаптерами Baby Pin 16 мм (стойки не включены в комплект) или крепится к стене (дюбели в комплекте). Позволяет раздельно поднимать и опускать установленные фоны с помощью электромоторов со встроенными редукторами посредством пульта дистанционного управления.