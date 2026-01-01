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Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная

Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная

Godox
Артикул: OLE-3130

Компактная радиосистема из 1 передатчика со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу с частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Диаграмма направленности - всенаправленный
  • Диапазон частот 2402 МГц - 2480 МГц
  • Мощность сигнала 1 мВт
  • Мах SPL - 110 Дб
  • Суммарные гармонические искажения < 0.05% (<1% при 115 дБ)
  • Аудиовыход приемника RX 3,5 мм TRS
  • Чувствительность передатчика: -93дБ
  • Максимальный уровень звукового давления: 110дБ
  • Номинальный диапазон частот 20 Гц ~ 20 кГц
  • Отношение сигнал/шум 70 дБ или выше
  • Динамический дипазон передачитка 86 дБ
  • Рабочая дистанция максимальныя - 200 м
  • Источник питания встроенная литиевая батарея
  • Емкость батареи приемника 200 мАч
  • Емкость батареи передатчика 140 мАч
  • Емкость батареи зарядного кейса 140 мАч
  • Время работы 8 часов
  • Способ крепления - зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
  • Параметры входа Туре-С приемника 5В 0,26А
  • Параметры входа Туре-С передатчика 5В 0,32А
  • Параметры входа Туре-С зарядного кейса 5В 0,45А
  • Размеры приемника 48 х 28 х 15 мм
  • Размеры передатчика 48 х 22 х 16 мм
  • Размер кейса 63 х 85 х 30 мм
  • Вес приемник 16 г
  • Вес передатчика 12 г
  • Вес кейса 84 г

Комплектация

  • Передатчик WEC TX х1
  • Приемник WEC RX х1
  • Зарядный кейс (WEC-C1) х1
  • Кабель для передачи данных USB-A - USB-C х1
  • Ворсовая ветрозащита х1
  • Кабель TRS-TRRS 3,5 мм х1
  • Кабель TRS-TRS 3,5 мм х1
  • Футляр х1
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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