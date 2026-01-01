Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная

Артикул: OLE-3130

Компактная радиосистема из 1 передатчика со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу с частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.