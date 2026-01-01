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-10 %
Godox Virso M1 петличная радиосистема
Godox Virso M1 петличная радиосистема
Godox Virso M1 петличная радиосистема
Godox Virso M1 петличная радиосистема
Godox Virso M1 петличная радиосистема

Godox Virso M1 петличная радиосистема

Godox
Артикул: MTG-2322

Godox Virso M1 петличная радиосистема. Микрофонная радиосистема обеспечивает длительное время автономной работы: до 13 часов для передатчика (TX) и до 17 часов для приемника (RX) на одной зарядке. 

Описание

Помимо резервной записи сигнала с канала на более низком уровне громкости -6 дБ для предотвращения клиппинга на приемнике, передатчик оснащен слотом для карт памяти Micro SD емкостью до 256 ГБ для резервной записи звука длительностью 400 часов. Беспроводная микрофонная система Virso обеспечивает высокое качество записи звука даже на расстоянии до 200 м. Это по достоинству оценят пользователи при съемках на открытом воздухе и в больших помещениях, получив возможность гибкого позиционирования камеры и захвата необходимого звука. 

Характеристики: 

 

  • Тип устройства                                                 Передатчик                         Приемник
  • Модель                                                                Virso TX                               Virso RX
  • Тип передачи 2,4 ГГц, Система частотного переключения
  • Направленность Всенаправленный
  • Чувствительность -32 дБ‡2 дБ
  • Отношение сигнал/шум ≥70 дБ
  • Общее гармоническое искажение THD 0,03 %
  • Частотный диапазон 50Гц~18КГц
  • Макс. уровень звукового давления SPL 100 дБ
  • Динамический диапазон 90 дБ
  • Источник питания Встроенный литиевый аккумулятор
  • Емкость аккумулятора:                                           400 мАч                         600 мАч
  • Входные параметры:                                             Type-C 5В/0.32А                5В/0.26А
  • Время работы от аккумулятора прибл.:                  13 ч       прибл. 17 ч

Комплектация

  • Передатчик Virso TX x1
  • Приемник Virso RX x1
  • Кабель USB - 3 Type-C x1
  • Ворсовый ветрозащитный экран x1
  • Аудиокабель 3,5 мм TRS-TRRS x1
  • Сумка для хранения x1
  • Аудиокабель 3,5 мм TRS-TRS x1
  • Всенаправленный петличный микрофон LMS-12B AX x1

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