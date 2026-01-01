Godox Virso M1 петличная радиосистема

Помимо резервной записи сигнала с канала на более низком уровне громкости -6 дБ для предотвращения клиппинга на приемнике, передатчик оснащен слотом для карт памяти Micro SD емкостью до 256 ГБ для резервной записи звука длительностью 400 часов. Беспроводная микрофонная система Virso обеспечивает высокое качество записи звука даже на расстоянии до 200 м. Это по достоинству оценят пользователи при съемках на открытом воздухе и в больших помещениях, получив возможность гибкого позиционирования камеры и захвата необходимого звука.
Характеристики:
- Тип устройства Передатчик Приемник
- Модель Virso TX Virso RX
- Тип передачи 2,4 ГГц, Система частотного переключения
- Направленность Всенаправленный
- Чувствительность -32 дБ‡2 дБ
- Отношение сигнал/шум ≥70 дБ
- Общее гармоническое искажение THD 0,03 %
- Частотный диапазон 50Гц~18КГц
- Макс. уровень звукового давления SPL 100 дБ
- Динамический диапазон 90 дБ
- Источник питания Встроенный литиевый аккумулятор
- Емкость аккумулятора: 400 мАч 600 мАч
- Входные параметры: Type-C 5В/0.32А 5В/0.26А
- Время работы от аккумулятора прибл.: 13 ч прибл. 17 ч