Godox Virso M1 петличная радиосистема

Описание

Помимо резервной записи сигнала с канала на более низком уровне громкости -6 дБ для предотвращения клиппинга на приемнике, передатчик оснащен слотом для карт памяти Micro SD емкостью до 256 ГБ для резервной записи звука длительностью 400 часов. Беспроводная микрофонная система Virso обеспечивает высокое качество записи звука даже на расстоянии до 200 м. Это по достоинству оценят пользователи при съемках на открытом воздухе и в больших помещениях, получив возможность гибкого позиционирования камеры и захвата необходимого звука.

Характеристики: