Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона

Характеристики:
|Устройство
|Приемник MoveLink UC RX
|Рабочее напряжение
|5В
|Рабочий ток
|80-100 мА
|Чувствительность
|Выход на Type-C: -13±3dBFS при 1кГц
Выход на наушники: -22±3dBV на 1Гц
|Диапазон частот передачи сигнала
|2404МГц-2476МГц
|SNR микрофона (отношение сигнал / шум)
|60-75 дБ
|коэффициент гармонических искажений (THD)
|<5% при 1000Гц
|Разъем передачи данных
|Type-C
|Разъем для аудиомониторинга
|3,5 мм
|Рабочая температура
|-10°С…50°С
|Вес нетто
|10,5 г
|Размеры
|Длина: 70 мм Ширина: 18 мм Толщина: 10 мм
|Устройство
|Передатчик MoveLink TX
|Аудиовыход
|3,5 мм TRS
|Чувствительность
|-32дБ ±2дБ
|Максимальный уровень звукового давления
|120дБ
|Аудиовход
|3,5 мм TRS
(вход для
петличного
микрофона)
|Эквивалентный входной шум
|21,8 дБ (А-взвешенный)
|Номинальный диапазон частот
|50Гц-20кГц
|Максимальный уровень выходного напряжения
|+3дБu
|Отношение сигнал/шум
|70дБ или выше
|Способ крепления
|Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
|Дисплей
|TFT
|Динамический диапазон
|100 дБ (А-взвешенный)
|Рабочая дистанция
|50м (на открытом пространстве)
|Источник питания
|Встроенная литиевая батарея
|Время работы
|6ч (прибл.)
|Емкость батареи
|300 мАч
|Тип передачи сигнала
|2,4ГГц Система скачкообразной перестройки частоты
|Диаграмма направленности
|Всенаправленный
|Диапазон рабочих температур
|-10°C~50°C
|Размеры
|50х40х14мм
|Вес
|27г
Не совместим с Iphone 15