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Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона

Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона

Godox
Артикул: DAN-9159

Петличная радиосистема Godox MoveLink UC1 включает в себя один передатчик и один приемник с Type-C разъемом для смартфона. MoveLink справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, достаточно компактная и простая в эксплуатации. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц. Петличная радиосистема Godox MoveLink подходит для видеоблогеров, YouTube-блогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.

Описание

Характеристики: 


УстройствоПриемник MoveLink UC RX
Рабочее напряжение
Рабочий ток80-100 мА
ЧувствительностьВыход на Type-C: -13±3dBFS при 1кГц
Выход на наушники: -22±3dBV на 1Гц
Диапазон частот передачи сигнала2404МГц-2476МГц
SNR микрофона (отношение сигнал / шум)60-75 дБ
коэффициент гармонических искажений (THD)<5% при 1000Гц
Разъем передачи данныхType-C
Разъем для аудиомониторинга3,5 мм
Рабочая температура-10°С…50°С
Вес нетто10,5 г
РазмерыДлина: 70 мм Ширина: 18 мм Толщина: 10 мм
УстройствоПередатчик MoveLink TX
Аудиовыход3,5 мм TRS
Чувствительность-32дБ ±2дБ
Максимальный уровень звукового давления120дБ
Аудиовход3,5 мм TRS
(вход для
петличного
микрофона)
Эквивалентный входной шум21,8 дБ (А-взвешенный)
Номинальный диапазон частот50Гц-20кГц
Максимальный уровень выходного напряжения+3дБu
Отношение сигнал/шум70дБ или выше
Способ крепленияЗажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
ДисплейTFT
Динамический диапазон100 дБ (А-взвешенный)
Рабочая дистанция50м (на открытом пространстве)
Источник питанияВстроенная литиевая батарея
Время работы6ч (прибл.)
Емкость батареи300 мАч
Тип передачи сигнала2,4ГГц Система скачкообразной перестройки частоты
Диаграмма направленностиВсенаправленный
Диапазон рабочих температур-10°C~50°C
Размеры50х40х14мм

Вес27г


Не совместим с Iphone 15

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