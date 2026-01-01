Godox MoveLink UC1 петличная радиосистема для смартфона

Артикул: DAN-9159

Петличная радиосистема Godox MoveLink UC1 включает в себя один передатчик и один приемник с Type-C разъемом для смартфона. MoveLink справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, достаточно компактная и простая в эксплуатации. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц. Петличная радиосистема Godox MoveLink подходит для видеоблогеров, YouTube-блогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.