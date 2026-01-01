AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система

Артикул: OLE-3720

Компактная микрофонная система из 1 передатчика со встроенным микрофоном и приемника. Радиус действия до 100 м. Беспроводная передача звукового сигнала на частоте 2.4 Ггц. Оснащен TFT-дисплеем. Предусмотрена корпус-клипса для крепления на одежде. На передатчике есть микрофонный вход, который позволяет подключать внешний микрофон.