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AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система
AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система
AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система
AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система
AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система

AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система

AVMATRIX
Артикул: OLE-3720

Компактная микрофонная система из 1 передатчика со встроенным микрофоном и приемника.  Радиус действия до 100 м. Беспроводная передача звукового сигнала на частоте 2.4 Ггц. Оснащен TFT-дисплеем. Предусмотрена корпус-клипса для крепления на одежде. На передатчике есть микрофонный вход, который позволяет подключать внешний микрофон.

Описание

Особенности

  • Удаленное беспроводное соединение
  • Двухканальный аудиовыход, USB-выход
  • Передача сигнала на большие расстояния
  • Три ступени регулировки чувствительности
  • Мониторинг в режиме реального времени с отключением звука одной кнопкой
  • Совместимость с различными устройствами
  • Четкий цветной TFT-ЖК-дисплей
  • Корпус-клипса для удобного крепления на одежде
  • Длительная работа от батареи

Характеристики:

  • Вход аудио передатчика 3,5 мм TRS
  • Вход питания передатчика USB Type-C (Зарядка)
  • Выход наушников приемника 3.5 мм TRS
  • Выход линеный приемника 3.5 мм TRS
  • Вход питания приемника USB Type-C (Зарядка и звуковая карта)
  • Режим модуляции GFSK
  • Рабочая частота 2,4 ГГц (2400-2483,5 МГц)
  • Дальность передачи 100 м (открытая спокойная среда)
  • Диапазон частот 100 Гц ~ 20 кГц±3 дБ
  • Диаграмма направленности - всенаправленный
  • Уровень звукового давления микрофона 110 дБ SPL (макс.)
  • Чувствительность передатчика  -34 дБ, 
  • Чувствительность приемника  -94 дБ
  • Отношение сигнал/шум ≥90
  • 0.96 дюйма TFT цветной LCD дисплей с разрешением 160х80
  • Время автономной работы передатчика 15 ч
  • Время автономной работы приемник 4 ч
  • Емкость батарей передатчика 300 мАч
  • Емкость батарей приемника 300 мАч
  • Напряжение батарей 3,7В
  • Время зарядки 1,5 ч (5В 1А)
  • Размер передатчика 34,7х50,1х20,6 мм
  • Размер приемника 50,1х40х23,3 мм
  • Вес приемника 32 г
  • Вес передатчика 25 г

Комплектация

  • передатчик– 1 шт.
  • приемник – 1 шт.
  • Транспортный кейс
  • Ветрозащита
  • Кабель 3,5 мм – USB Type C
  • Кабель 3,5 мм TRS - 3,5 мм TRS
  • Кабель для зарядки USB Type A – 3 X USB Type C

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