AVMATRIX WM12 SINGLE беспроводная микрофонная система

Особенности
- Удаленное беспроводное соединение
- Двухканальный аудиовыход, USB-выход
- Передача сигнала на большие расстояния
- Три ступени регулировки чувствительности
- Мониторинг в режиме реального времени с отключением звука одной кнопкой
- Совместимость с различными устройствами
- Четкий цветной TFT-ЖК-дисплей
- Корпус-клипса для удобного крепления на одежде
- Длительная работа от батареи
Характеристики:
- Вход аудио передатчика 3,5 мм TRS
- Вход питания передатчика USB Type-C (Зарядка)
- Выход наушников приемника 3.5 мм TRS
- Выход линеный приемника 3.5 мм TRS
- Вход питания приемника USB Type-C (Зарядка и звуковая карта)
- Режим модуляции GFSK
- Рабочая частота 2,4 ГГц (2400-2483,5 МГц)
- Дальность передачи 100 м (открытая спокойная среда)
- Диапазон частот 100 Гц ~ 20 кГц±3 дБ
- Диаграмма направленности - всенаправленный
- Уровень звукового давления микрофона 110 дБ SPL (макс.)
- Чувствительность передатчика -34 дБ,
- Чувствительность приемника -94 дБ
- Отношение сигнал/шум ≥90
- 0.96 дюйма TFT цветной LCD дисплей с разрешением 160х80
- Время автономной работы передатчика 15 ч
- Время автономной работы приемник 4 ч
- Емкость батарей передатчика 300 мАч
- Емкость батарей приемника 300 мАч
- Напряжение батарей 3,7В
- Время зарядки 1,5 ч (5В 1А)
- Размер передатчика 34,7х50,1х20,6 мм
- Размер приемника 50,1х40х23,3 мм
- Вес приемника 32 г
- Вес передатчика 25 г