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Styler OB-13805 постер Розовая роза 50X70см

Styler OB-13805 постер Розовая роза 50X70см

Styler
Артикул: DAN-5132

Постер Розовая роза Styler OB-13805, размер - 50X70 см.

Репродукция выполнена методом офсетной печати на бумаге, вставлена в рамку из МДФ. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 50X70 см.

Описание

Styler OB-13805 постер Розовая роза 50X70см

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