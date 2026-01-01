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Styler CA-11970 репродукция Весна на холсте 60X150см
Styler CA-11970 репродукция Весна на холсте 60X150см

Styler CA-11970 репродукция Весна на холсте 60X150см

Styler
Артикул: DAN-5164
4,0 1 оценка
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Репродукция Весна Styler CA-11970 на холсте, размер - 60X150 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X150 см.

Описание

Styler CA-11970 репродукция Весна на холсте 60X150см

Отзывы о товаре

4,0 ★★★★ 1 оценка
Оставить отзыв
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