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WALTHER WD015G 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка золотая

WALTHER WD015G 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка золотая

Walther
Артикул: DAN-9819
Пока нет отзывов

Фоторамка  Chloe Silver Plated от Walther Design  выполнена из  металла .  Имеет тонкий посеребренный профиль  с зеркальным эффектом, устойчивый к  потускнению.  Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный  бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.

Описание

WALTHER WD015G 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка золотая

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