Артикул: DAN-9818

WALTHER WD015D 10x15 Chloe Silver Plated металлическая фоторамка антрацит.

Фоторамка Chloe Silver Plated от Walther Design выполнена из металла . Имеет тонкий профиль темного цвета с зеркальным эффектом, устойчивый к потускнению. Рамка оснащена прозрачным шлифованным стеклом и имеет черный бархатный задник. Упакована в индивидуальную коробку с прозрачной крышкой.